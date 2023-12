L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles dévoile son premier spectacle de la saison automnale 2024. Il s’agit du spectacle Les BB par Ludovick Bourgeois, le samedi 16 novembre à 20 h au Centre culturel Berger.

Il lui était demandé depuis longtemps et le moment est enfin venu pour Ludovick Bourgeois de saluer en chansons et en images le parcours artistique, mais également plus personnel, de son célèbre père Patrick Bourgeois et son groupe culte Les BB.

En compagnie de ses musiciens, Ludovick proposera un voyage dans le temps en revisitant les innombrables succès de la formation tels que Parfums du passé, Seul au combat, Donne-moi ma chance, Tu ne sauras jamais, T’es dans la lune et tant d’autres, ainsi que quelques-uns de ses titres coups de cœur.

Un spectacle-événement empreint de nostalgie, mis en scène par Joël Legendre, que le chanteur chouchou des Québécois souhaite aussi prenant que grandiose.

Les billets sont disponibles ce mardi 19 décembre dès midi sur place à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.