Des diffuseurs culturels demandent plus de financement

Le festival de cinéma Vues dans la tête de Rivière-du-Loup dévoile Pascal Plante comme tête d’affiche de sa 12e édition, qui se déroulera du 15 au 18 février. C’est avec trois longs-métrages et de nombreux courts-métrages que Pascal Plante se dévoile aux cinéphiles du Québec et du monde entier. Après avoir vu ses œuvres primées et sélectionnées ...