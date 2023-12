Pascal Plante est la tête d’affiche du festival de cinéma de Rivière-du-Loup

Le festival de cinéma Vues dans la tête de Rivière-du-Loup dévoile Pascal Plante comme tête d’affiche de sa 12e édition, qui se déroulera du 15 au 18 février.

C’est avec trois longs-métrages et de nombreux courts-métrages que Pascal Plante se dévoile aux cinéphiles du Québec et du monde entier. Après avoir vu ses œuvres primées et sélectionnées partout à travers le monde, notamment en compétition officielle à Cannes, à Slamdance et à la Berlinale, le jeune cinéaste posera quelques jours ses valises à Rivière-du-Loup pour y présenter son univers cinématographique.

Se décrivant lui-même comme un «cinéphile devenu cinéaste de fiction aux tendances de documentariste», Pascal Plante guidera les cinéphiles de Rivière-du-Loup à travers une programmation à son image, teintée de ses inspirations, de son imaginaire et de ses rencontres. On y trouvera notamment son dernier long-métrage, «Les chambres rouges». Présenté en première mondiale en 2023 au prestigieux festival Karlovy Vary de République Tchèque, ce plus récent opus de la filmographie de Pascal Plante sera lancé en première au Canada au festival Fantasia de Montréal, en aout dernier, où il remportera quatre prix, dont le Cheval Noir du meilleur long métrage.

L’organisation de Vues dans la tête travaillera en collaboration directe avec Pascal Plante dans l’élaboration de sa programmation. Comme par les éditions passées, le festival ne se limitera pas aux seules projections, mais proposera au grand public des rencontres avec des artisans du cinéma sous forme de tables rondes, classes de maître et soirées festives.

La programmation complète du festival sera dévoilée en janvier. Les macarons-passeports sont toutefois en vente dès maintenant, au vuesrdl.com.

Encore cette année, le festival offre aux réalisateurs ayant un projet porteur en documentaire de rencontrer des producteurs et des distributeurs lors d’une activité de maillage, le vendredi 16 février en matinée. Les inscriptions pour la 4e édition du maillage, une activité présentée par la SODEC, sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2024.

Les deux appels à projets de cette 12e édition de Vues dans la tête de sont également ouverts depuis quelques semaines.

Le volet citoyen «Villes et villages en images», en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, le parc éolien de Viger-Denonville et de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo, offre à quatre groupes de citoyens l’opportunité de vivre de l’intérieur l’expérience du septième art avec l’aide de techniciens et de cinéastes professionnels.

Quant à elle, la compétition de courts-métrages «Court toujours !» reviendra à nouveau cette année, lors de la soirée du vendredi soir. Les courts-métrages d’une durée de moins de 20 minutes peuvent être soumis au jury de sélection jusqu’au 31 décembre.