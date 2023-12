Mérédith Rousseau remporte la finale locale de Cégeps en spectacle

L’étudiante Méredith Rousseau, de Trois-Pistoles, a remporté le prix du jury lors de la 45e Finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de Rivière-du-Loup, grâce à son interprétation de la pièce «Sèche tes pleurs» de Daniel Bélanger.

La jeune chanteuse, qui évolue au Cégep dans le parcours Tremplin DEC s’accompagnait au piano. Elle remporte une bourse de 250 $, remise par le Service des affaires étudiantes et assure sa participation à la Finale régionale de l’Est-du-Québec qui sera organisée par le Cégep de Jonquière et qui se tiendra le 9 mars.

Le prix Coup de cœur du public, accompagné d’une bourse de 100 $ offerte par Coopsco, a été remis au rappeur Deeby (Derek Bélanger), étudiant en Gestion et intervention en loisir. Le Sonar, organisme louperivois de diffusion et de création musicale, offrait une journée d’enregistrement en studio qui a été remportée par le groupe pop-rock Béer, composé de Nino Boulord, Apolline Chabrouillaud et Enzo Marcoux, tous trois inscrits en Réalisation de films documentaires à l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV).

En plus des jeunes talents qui investissent des heures dans la préparation de leur numéro, une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’élèves et de membres du personnel du Cégep, a participé à l’organisation de l’évènement, sous la coordination du Socioculturel du Cégep de Rivière-du-Loup.

À la suite des finales régionales, les artistes lauréats de celles-ci auront l’honneur d’accéder à la Finale nationale qui aura lieu le 27 avril au Cégep de Rimouski. Cégeps en spectacle est un rendez-vous du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), en partenariat avec Desjardins.