Le Rallye des bibliothèques pour la Grande semaine des tout-petits

La Démarche COSMOSS profite de la Grande semaine des tout-petits pour lancer le concours le Rallye des bibliothèques. Ce nouveau concours, qui se tiendra du 20 novembre au 10 décembre inclusivement, vise à encourager les adultes à transmettre le plaisir de la lecture à un enfant en faisant découvrir le monde des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent.

Durant cette période, un coupon de participation sera remis aux adultes accompagnés d’un enfant à chacune de leur visite à une bibliothèque. Grâce à la collaboration du Réseau Biblio, des bibliothèques indépendantes et des démarches locales COSMOSS, un ensemble de livres jeunesse 0-5 ans sera tiré dans chacun des huit territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie. Le tirage aura lieu dans la semaine du 18 décembre parmi tous les coupons reçus d’une même MRC. La famille gagnante pourra recevoir son prix à la bibliothèque de son choix.

Il existe beaucoup d’avantages à mettre en contact très tôt les tout-petits avec les livres. L’éveil à la lecture et à l’écriture dès la petite enfance permet, entre autres, de développer le plaisir de lire, d’améliorer la motivation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’entrée à l’école. Les bibliothèques publiques mettent à la disposition des familles un vaste choix de livres et de jeux éducatifs, des espaces de lecture adaptés et des lectures du conte, le tout gratuitement.

Du 20 au 26 novembre, la Grande semaine des tout-petits est l’occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société.