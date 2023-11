Fanny Bloom à Trois-Pistoles pour y présenter Holistique

L’organisme de diffusion musicale L’œil de la tempête de Trois-Pistoles accueille pour la première fois l’autrice-compositrice-interprète Fanny Bloom à la Forge à Bérubé. L’artiste, qu’on a pu connaître dans les projets Mister Valaire et La Patère Rose, y présentera ce vendredi 24 novembre son cinquième album, Holistique, sorti le mois dernier.

Fanny Bloom, c’est des fragments d’enfance qu’on imagine tendre et qui s’agrippent à une voix singulière, la rendant aussi émouvante qu’inimitable. Et après une pause musicale de cinq ans marquée par l’arrivée d’un enfant, Fanny propose avec Holistique un album éclaté, où les violons côtoient une sonorité parfois disco, parfois électro, parfois intimiste. Comme rendez-vous de novembre, au cœur de la Forge à Bérubé, on ne pouvait pas souhaiter mieux.

Les billets pour ce spectacle sont en vente en ligne sur loeildelatempete.com, ou directement à la porte le soir du spectacle. Le spectacle débutera à 20 h, et les portes ouvriront à 19 h 30.

