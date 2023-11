«Symphorien» renait au Centre culturel Berger

Le grand succès télévisuel des années 1970, «Symphorien» renait sous la forme d’une pièce de théâtre. Elle sera présentée sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 17 novembre prochain, à 20 h. Un parfait mélange de comédie et de nostalgie.

En tournée depuis l’été 2022, la pièce, créée au Théâtre du Vieux-Terrebonne, a su charmer plus de 50 000 spectateurs avec ses représentations, partout à travers la province.

La pièce débute en 1977, soit quelques années après le dernier épisode du célèbre téléroman. Un réel saut dans le passé. «C’est comme si c’était un nouvel épisode de Symphorien […] Les gens retrouvent leurs personnages, le décor qu’ils connaissent. La magie opère dès le départ», explique le comédien François Chénier, qui incarne le concierge Symphorien dans la pièce du même nom.

Dans le décor mythique de l’époque, les personnages de Symphorien Laperle, son frère Éphrem, madame Sylvain, mademoiselle L’Espérance, Oscar Bellemare et d’autres principaux s’adonnent à de nouvelles histoires et intrigues.

SYMPHORIEN LAPERLE

Pour François Chénier, interpréter le rôle du pittoresque Symphorien Laperle, initialement joué par Gilles Latulippe, est une chance exceptionnelle qui ne vient pas sans pression. «M. Latulippe, pour moi, c’est un idole absolu», confie-t-il.

Dans le but de ressembler physiquement davantage au célèbre comédien, François Chénier joue le rôle de Symphorien avec une prothèse buccale. «Je n’étais pas certain de l’idée [proposée par le metteur en scène, Louis Saia]», révèle M. Chénier, qui redoutait le niveau de difficulté lié à l’utilisation d’un tel accessoire esthétique, lors de son interprétation. «Mais finalement, dès que [je l’ai] porté, ça a pratiquement été une révélation […] On dirait que le personnage est arrivé à ce moment-là», ajoute-t-il.

La troupe de sept comédiens est ainsi composée de François Chénier, Martin Héroux, Michelle Labonté, Nathalie Mallette, Patrice Coquereau, Anne-Marie Binette et Stéphan Côté.

«Symphorien et Éphrem étaient un duo comique à l’époque, et faire ce duo-là avec Martin Héroux, qui est un ami depuis 30 ans, c’est vraiment un cadeau», souligne le comédien François Chénier. «Nathalie Mallette, aussi, en mademoiselle L’Espérance. Pour moi, [elle] est notre plus grande actrice comique. C’est une excellente actrice dramatique, mais on ne soupçonne pas à quel point elle est drôle. Toute l’équipe est fantastique, vraiment, on est très chanceux.»

Mise en scène par Louis Saia et Pierre Séguin et écrite par Pierre Huet et Louis Saia, la pièce «Symphorien» est d’une durée de 2 h, avec entracte. Bien qu’elle s’adresse à un public plus ciblé, la pièce peut assurément plaire à toutes les générations.

Univers captivant, le théâtre burlesque «[est] un genre qui disparaît, évidemment, c’est pour ça que c’est populaire quand on le reprend au théâtre», précise François Chénier.

«Symphorien» la pièce de théâtre est une idée originale de Martin Duchesne et Martin Leclerc, d’après les personnages et l’imaginaire de Marcel Gamache et l’aimable accord de ses héritiers. «La femme de M. Latulippe l’a vu, la famille de l’auteur Marcel Gamache. Tout le monde dit que c’est totalement dans l’esprit de ce qu’il y avait avant, et c’est ce que l’on voulait faire», conclut M. Chénier.