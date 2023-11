En plein cœur du marathon créatif du Cégep de Rivière-du-Loup

La Semaine AD23 s’est mise en branle le lundi 6 novembre au Cégep de Rivière-du-Loup. Véritable marathon créatif interprogramme unique dans le réseau collégial, l’évènement qui se tient jusqu’au 10 novembre en est à sa 7e édition et réunit cette année plus de 200 élèves en Arts visuels, Design d’intérieur et Graphisme qui fourmillent un peu partout dans les murs du Cégep.

Ayant pour thème «Bas-Saint-Laurent : imaginer, explorer… créer!», l'édition 2023 de la Semaine AD permet aux personnes participantes de créer des articles de toutes sortes et empreints de l'identité culturelle et naturelle du Bas-Saint-Laurent. Inspirées par la beauté naturelle de la région, ses paysages diversifiés et son patrimoine culturel, les équipes explorent plusieurs avenues de création tels l’illustration, la décoration, la joaillerie artisanale ou même les livrets et guides locaux.

Pour l’occasion, le fablab du Cégep et les nouveaux ateliers du Département des arts sont grandement sollicités par les équipes créatrices qui peuvent profiter d’équipements de pointe.

La Semaine AD est également l’occasion d’offrir aux élèves un bouquet d’ateliers portant sur différentes techniques du monde des arts. Ces ateliers permettent d'enrichir la formation des élèves en leur permettant d'acquérir des compétences qui vont au-delà de ce qui est enseigné dans les trois programmes. Cette année, on pourra profiter d’ateliers de linogravure, de créations de zines, de sténopé, de création d’autocollants, de découpe laser, de dessin avec modèle, de fabrication de savon, de moulage, de jeux d’ombres, de design manuel, d’impression sur t-shirt, d’apprentissage du logiciel Procreate, d’estampes et de fabrication de papier.

Un dévoilement des projets, sous la forme d’un marché éphémère regroupant les mini-boutiques de chacune des équipes, aura lieu le vendredi 10 novembre, dès midi jusqu’à 14 h 30, à la Salle Gaétan-Blanchet.