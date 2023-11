Activités de la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de Trois-Pistoles

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles présente ses activités pour les mois de novembre et de décembre. Ces dernières sont offertes, gratuitement.

Un club de lecture pour adulte se tiendra le 1er novembre et le 6 décembre prochain, à 9 h. Les inscriptions sont obligatoires.

Le samedi 18 novembre, à 9 h 30, aura lieu la projection du film «Au-delà du papier» d’Oana Suteu Khintirian, une production de l’ONF.

Tous les jeudis, à 13 h 30, se tiendra une activité de tricot-jasette. La dernière rencontre de l’année aura lieu le 21 décembre.

En novembre, plusieurs expositions de livres : Proches aidants et Rencontres interculturelles, puis Savais-tu? et Ti-Guy La Puck, jusqu’en avril 2024. En décembre, Noël, et vers la mi-décembre, L’Écosse et Les Anges.

Le 1er décembre, à 18 h 30, ce sera l’Heure du conte de Noël, avec Marie-Libellule. L’activité s’adresse à tous les enfants de trois ans et plus, et doivent être accompagnés d’un parent.

Rappelons que toutes les activités sont gratuites et sans inscriptions, à moins que cela ne soit clairement indiqué. Bienvenue à tous!