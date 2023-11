La deuxième saison des Expériences improvisées des Témiscouettés est lancée

La deuxième saison des Expériences improvisées par les Témiscouettés a débuté le samedi 14 octobre sur la scène du Beaulieu culturel du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac.

Qui sont les Témiscouettés? Ce sont des passionnés de la scène qui se rassemblent une fois par mois pour offrir des concepts d’improvisations variés aux spectateurs. Les joueuses et joueurs invités viennent du Témiscouata et de partout au Bas-Saint-Laurent.

Cette année, les Témiscouettés innovent avec une équipe invitée directement de Paris en France. Dans le cadre de leur tournée québécoise, les 13 à l’Ouest brûleront les planches du BeauLieu culturel le vendredi 3 novembre. Ces évènements d’improvisation pour toute la famille ont été pensés par une ancienne joueuse de la défunte ligue d’improvisation du Témiscouata, aussi joueuse à la Ligue d’improvisation de Rimouski et au Clan d’improvisation louperivoise, Valérie Gauthier.

«Notre but est simple, nous visons à garder allumée une étincelle culturelle locale et ainsi que de donner la chance au public de vivre des expériences d’improvisations. Je ne suis pas seule dans cette folle aventure, il y a de merveilleux gens du milieu qui m’aident et qui me supportent. De plus, rien de tout cela ne serait possible sans la précieuse collaboration de Maude D’Amours, gestionnaire du Beaulieu culturel», précise-t-elle.

Les billets sont en vente à la porte du Beaulieu culturel du Témiscouata dès 19 h le soir du spectacle.