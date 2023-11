Conférence sur Jack Kerouac à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Une conférence intitulée «Le long chemin de Jack Kerouac : du Québec au continent» de Jean-Christophe Cloutier, professeur de littérature à la University de Pennsylvania, sera présentée le 21 novembre à 18 h 30 à l’église de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Considéré comme l’un des plus importants auteurs du 20e siècle, Jack Kerouac est né à Lowell le 12 mars 1922. Ses racines familiales remontent jusqu’à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup d’où sont natifs son père et son grand-père, Jean-Baptiste Kirouac. En 2022, la municipalité de Saint-Hubert a collaboré avec la Ville de Lowell au Massachusetts et le Centre de la francophonie des Amériques pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Jack Kerouac.

Depuis, des citoyens passionnés de l’œuvre, la vie et de l’histoire de la venue de Jack Kerouac à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup en 1967 ont joint leurs efforts à ceux de la municipalité pour imaginer et créer un lieu de lecture et de découverte : l’Espace Jack Kerouac à la bibliothèque La Source de Saint-Hubert.

Le prix d’entrée pour la conférence de M. Cloutier est sous forme de contribution volontaire en soutien à l’Espace Jack Kerouac.