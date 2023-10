Concert-bénéfice de l’École de musique du Témiscouata

À mi-chemin entre le jazz et la musique de chambre, Cordâme, un ensemble de musique très dynamique, offrira un concert le samedi 18 novembre au Beaulieu culturel du Témiscouata. Cet événement-bénéfice est présenté pour supporter la campagne de financement de l’École de musique du Témiscouata dans le cadre de son 25e anniversaire.

Un buffet dinatoire sera servi, avant le concert principal, avec la collaboration de l’Auberge du Chemin Faisant. Le chef, Baptiste Massol, se dit heureux de mettre à contribution ses talents au profit de la campagne de financement de l’École de musique du Témiscouata.

CORDÂME

Cordâme est un ensemble de musique instrumentale formé de six musiciens : une harpiste, un contrebassiste, une violoncelliste et une violoniste ainsi qu’un pianiste et un batteur. Leur musique diversifiée promet un voyage musical inoubliable. Cordâme a été finaliste entre autres pour le meilleur album autres langues de l’ADISQ en 2022 et finaliste OPUS, Concert Jazz en 2020 et 2018.

Cette fois, Cordâme propose de redécouvrir Maurice Ravel par des compositions inspirées de ses œuvres. La troupe de Jean-Félix Mailloux poursuit ainsi son exploration des compositeurs français, après Satie et Debussy.

Les billets pour le concert-bénéfice et le buffet dinatoire sont offerts au coût de 125 $. Ils sont disponibles sur le site web [www.emtemiscouata.ca] ou directement à l’École de musique du Témiscouata en appelant au 418-854-2116 poste 217.

À PROPOS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU TÉMISCOUATA

L'École de Musique du Témiscouata (EMT) est un pilier de l'éducation musicale et culturelle dans la région depuis 25 ans. Elle s'engage à inspirer la passion pour la musique, à cultiver le talent musical local, et à favoriser la créativité artistique.