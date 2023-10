Des œuvres de la cinéaste Sarah Lajoie-Asselin projetées à Rivière-du-Loup

La cinéaste louperivoise Sarah Lajoie-Asselin organise une projection des trois plus récentes œuvres auxquelles elle a contribué le samedi 4 novembre de 18 h à 22 h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Les personnes qui participeront pourront poser des questions et discuter avec les réalisatrices Frédérique Alain et Liane Simard.

Le premier film projeté sera «30 ans après» de Liane Simard, tourné au Mexique. Il aborde le soulèvement des communautés qui se sont battues pour leurs droits humains fondamentaux en 1994 au Chiapas. Il s’agira de la toute première présentation publique de cette œuvre. «Nous voulons profiter de cette soirée pour recueillir des commentaires sur ce projet. Nous avons documenté où les habitants en sont maintenant», explique Sarah Lajoie-Asselin.

Elle présentera aussi son film «Sorry Mom», dont les images ont été captées en 2021 à Pohénégamook et Rivière-du-Loup. Il aborde les questionnements concernant l’orientation sexuelle d’une jeune adolescente et sa quête de liberté. «Je pense qu’il faut qu’il soit présenté au plus de personnes possible. Ça peut aider des parents à comprendre les réactions de leurs adolescents qui découvrent leur orientation sexuelle», explique la cinéaste.

«Business Woman» tourné en 2019 en Birmanie et réalisé par Frédérique Alain assistée de Sarah Lajoie-Asselin complète la programmation de la soirée. Les projections seront suivies par une période de questions et de discussions avec les réalisatrices. Une contribution volontaire est demandée pour cette activité.

La réalisatrice louperivoise Sarah Lajoie-Asselin travaille présentement sur d’autres projets qui pourraient se concrétiser en 2024, dont une courte fiction sur les troubles alimentaires, qui a obtenu un financement du Conseil des arts du Canada. Elle souhaite aussi créer un documentaire à caractère plus personnel sur l’évolution des mentalités et des droits des personnes de la communauté LGBTQ+ à travers divers témoignages.