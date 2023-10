Ballet et musique en vedette pour un spectacle scolaire des Fêtes

Plus d’une soixantaine de musiciens du programme Arts-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup et 120 danseurs de l’école District Danza monteront sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup les 7 et 8 décembre afin de présenter leur spectacle des Fêtes «Raconte-moi l’histoire de Casse-Noisette».

Inspirée du grand ballet du compositeur Tchaïkovski, l’histoire sera racontée par la narratrice Marilie Bilodeau. Les 7 et 8 décembre en journée, le spectacle sera présenté aux élèves du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. En soirée, les proches des jeunes qui monteront sur la scène pourront eux aussi assister à ce spectacle.

Les 120 danseuses et danseurs âgés de 5 à 18 ans seront accompagnés par l’orchestre symphonique du programme Arts-études. «Sur scène, le danseur doit être beaucoup plus concentré à tout moment […] On doit être à l’écoute, on doit suivre et on doit s’écouter entre nous. Ça développe vraiment de belles qualités», explique Catherine Landry, copropriétaire de District Danza.

Elle soutient que l’apprentissage du ballet classique pousse les artistes de la danse à acquérir une meilleure compréhension de leur corps, à améliorer leur musicalité, leur technique et leur sens artistique.

L’enseignante de ballet de l’école de danse District Danza, Véronica Senn, agit comme chorégraphe et metteure en scène pour ce spectacle. D’autres styles de danse, comme le jazz et le hip-hop, seront aussi présentés au public.

Les arrangements sont signés par Yvan Moreau, qui a créé des adaptations sur mesure pour les élèves de l’orchestre symphonique du programme Arts-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. Les jeunes musiciens peuvent ainsi apprendre leurs partitions plus rapidement dans le but de présenter leur spectacle à temps pour les Fêtes, avec les danseurs à l’avant-scène.

«C’est un défi de concentration, mais c’est valorisant pour eux, ils en ressortent grandis comme musiciens, ça c’est certain.», indique le coordonnateur du programme Arts-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, Christian Roussel.

Les billets sont disponibles auprès du programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et de l’école de danse District Danza. Le spectacle est présenté en collaboration avec l’organisme Rivière-du-Loup en spectacles.