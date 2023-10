Le pianiste Charles Richard-Hamelin à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles présentera le spectacle «Chopin à l’honneur!» du pianiste Charles Richard-Hamelin, le samedi 14 octobre à 20 h au Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup.

Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian Zimerman lors du Concours international de piano Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, le pianiste Charles Richard-Hamelin se démarque aujourd’hui comme l’un des plus importants de sa génération. Il s’est aussi fait remarquer à l’échelle internationale en 2014 en recevant le deuxième prix au Concours musical international de Montréal ainsi que le troisième prix au Seoul international music competition.

Il a été récipiendaire de l’Ordre des arts et des lettres du Québec et du prestigieux Career development award offert par le Women’s musical club of Toronto. On doit à Charles Richard-Hamelin dix albums, tous parus sous étiquette Analekta (Outhere Music). Cinq de ceux-ci sont consacrés principalement aux œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin; on retrouve également quatre enregistrements avec Andrew Wan, violon solo à l'OSM.

Avant le concert, l’École de musique Alain-Caron présente la conférence «La voix des pianistes à travers Chopin» du professeur de piano jazz Christian Lewis. À 15 h, le grand public pourra assister à une classe de maître et à une rencontre avec Charles Richard-Hamelin, qui partagera sa vision à des pianistes en formation.