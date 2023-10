Slam RDL : place à la finale 2023

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles a présenté le 30 septembre le spectacle Time it was, rétrospective des plus grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens, à guichet fermé. L’organisme sans but lucratif a accueilli près de 550 personnes dans l’église Notre-Dame-des-Neiges, ce qui fait de ce spectacle ...