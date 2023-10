Spectacle du groupe Time it was à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles a présenté le 30 septembre le spectacle Time it was, rétrospective des plus grands succès de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens, à guichet fermé.

L’organisme sans but lucratif a accueilli près de 550 personnes dans l’église Notre-Dame-des-Neiges, ce qui fait de ce spectacle un grand succès. «Nous sommes reconnaissants envers les membres du groupe Time it was pour leur grande disponibilité et leur talent permettant ainsi aux spectateurs de chanter avec eux et de les rencontrer à la fin», a partagé Andrée Tremblay de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

Ce groupe est formé des musiciens du Bas-Saint-Laurent Richard Daigle, Réal Chouinard, Louis Desjardins, Francis Leblond, Manon Thériault, Kasandra Law, Karen Michaud et Olivier Lebel.