Une ère de changements pour le Beaulieu culturel du Témiscouata

Le 20 septembre se tenait l’assemblée générale annuelle du Beaulieu culturel du Témiscouata pour clôturer une année exceptionnelle de participation et de réalisations. Une nouvelle direction, des changements au sein du conseil d’administration et un marché en pleine évolution auront poussé l’équipe du BLCT à réaffirmer son identité et à s’acquitter de sa mission à l’aube de son 10e anniversaire.

«À travers nos spectacles, expositions, activités et projets, nous sommes fiers d’avoir rendu possible la rencontre entre les créateurs et le public. Notre espace convivial s’est d’ailleurs illustré brillamment en doublant son taux d’achalandage aux événements et en augmentant de plus de 25% les locations de salle», mentionne la présidente du conseil d’administration, Melissa Nicola.

L’année 2022-2023 au Beaulieu culturel du Témiscouata a été marquée par la motivation intrinsèque de la nouvelle direction et l’encadrement bienveillant de son conseil d’administration. Malgré les nombreux défis dans le monde des organismes culturels, force est de constater que le Beaulieu Culturel est entré dans une phase de transformation dont les répercussions se feront sentir durant les prochaines années.

Les participants ont pris acte du rapport annuel 2022-2023 et de la situation financière de l’organisme. Les trois postes en élections ont tous été pourvus. Le conseil d’administration est maintenant composé de 10 membres, tous autant motivés les uns que les autres à faire vivre la mission du Beaulieu, qui est d’exprimer la culture témiscouataine.