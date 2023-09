Découvrir le monde de la musique aux portes ouvertes de l’ÉMAC

L'École de musique Alain-Caron (ÉMAC) de Rivière-du-Loup invite la population à une journée Portes ouvertes le vendredi 8 septembre, de 16h à 19h à ses locaux situés au 75, rue Sainte-Anne.

Connaisseurs de musique ou non, tous auront l’occasion de visiter des installations modernes où la musique, la créativité et l'expression artistique sont au cœur des activités.



Les visiteurs pourront se familiariser avec les nombreux programmes pédagogiques, individuels et de groupes offerts. En plus de rencontrer et d’échanger avec les professeurs de l'école ainsi que les membres du personnel, les enfants curieux ou adultes aspirant à élargir ses horizons musicaux pourront aussi essayer une variété d'instruments et peut-être même découvrir une passion pour la musique.



Les participants auront aussi la chance de remporter des billets pour le concert de l'ensemble Oktopus, présenté le soir même au Centre culturel de Rivière-du-Loup, situé uste à côté de l’ÉMAC. Les membres du groupe seront d’ailleurs sur place pour agrémenter l’événement en musique.