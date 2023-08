Plume Latraverse à Rivière-du-Loup

Le grand troubadour québécois, le légendaire Plume Latraverse sera de passage à Rivière-du-Loup pour présenter son spectacle Séquelles Supplémentaires le lundi 6 novembre à 20 h au Centre culturel Berger. La mise en vente pour ce spectacle est prévue ce mercredi 30 aout à midi.

Séquelles Supplémentaires? Le spectacle Récidives a bien su le prouver : Plume et ses chansons sont intemporelles, plus encore en formule accoustique. Séquelles Supplémentaires propose donc la même approche, avec cette même ambiance chansonnière privilégiant les textes (sans exclure le divertissement musical, il va sans dire). Pourquoi, diable, ne pas y aller dans la continuité, comme dirait le poète... en revivant d’emblée d’autres chansons qui ont su transcender leur époque?



Et, ma foi du Bon Yeu, qu’est-ce que ça nous donnerait de ne pas le faire? La scène est là, le public aussi... Reste juste à savoir : « SÉQUELLES qu’il va chanter, monsieur Plume? Le légendaire Latraverse sera accompagné sur scène de Jean-Claude Marsan à la guitare et Grégoire Morency à la basse.

Les billets seront disponibles sur place à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone ou en ligne dès le mercredi 30 aout à midi. Pour plus de détails sur ce spectacle, visitez le www.rdlenspectacles.com.