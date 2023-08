Les finalistes du prix Artiste – Carrière émergente sont dévoilés

Culture Bas-Saint-Laurent et ses partenaires ont annoncé le 23 aout les finalistes du Prix Artiste - Carrière émergente 2023. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 5 octobre lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent.

Mélissa C Pettigrew de la MRC de Rivière-du-Loup, Bobby Valérie de la MRC des Basques et Mathieu Savoir de la MRC de La Matanie sont les artistes finalistes pour ce prix.

Mélissa C Pettigrew vit et travaille à L’Isle-Verte. Elle détient un Baccalauréat interdisciplinaire en Arts de l’Université Laval (2021) et est candidate au programme court de 2e cycle en étude de la pratique artistique à l’Université du Québec à Rimouski. Elle reçoit les bourses de création littéraire Jean-Sébastien Pontbriand (2020) et Hector de Saint-Denys-Garneau (2021). En 2023, elle est boursière du programme de partenariat territorial en lien avec la collectivité au CALQ pour le projet la marée creuse l’intérieur. Elle publie quelques textes dans des revues numériques et papiers, et son travail en arts visuels fait l’objet d’expositions collectives et individuelles.

Artiste visuelle et poète, Bobby Valérie s’intéresse à la corporalité, aux représentations des genres et à l’interaction entre l’individu, le collectif et l’environnement. Elle a dirigé l’installation photographique «Poème de velours sur le postérieur d’une ballerine burlesque» au Musée du Bas-Saint-Laurent, collabore sur de nombreux projets avec Voir à l’Est et le Théâtre des petits paradigmes poreux, conceptualise l’exposition audiovisuelle «Ce qu’il restera de nos corps» prévue pour 2024, en plus d’écrire son tout premier recueil de poésie aux Éditions Fond'tonne. Valérie est l’une des cofondatrices du collectif Les Sourcils-de-Vénus.

Artiste et photographe, Mathieu Savoie mène des projets qui se veulent rassembleurs, autour des relations interpersonnelles. Il porte une attention particulière à l’observation des comportements humains, à la recherche identitaire et aux singularités du quotidien. Ses œuvres prennent forme par la photographie, le collage, la vidéo et même l’installation in situ. Il est entre autres boursier de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent 2020 et lauréat du Prix Ensemble contre l’intimidation en 2015. Son projet «Là où les montagnes résonnent nos voix» sera présenté au printemps 2024.

Une vidéo portant sur le ou la lauréate 2023 sera diffusée prochainement sur la Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Cette vidéo contribuera au rayonnement de l’artiste et au développement de sa carrière.

Depuis 2003, Culture Bas-Saint-Laurent décerne chaque année le Prix Artiste — Carrière émergente (autrefois nommé Prix de la relève artistique du Bas-Saint-Laurent). Depuis 20 ans, cette récompense vise à maintenir la vitalité artistique et culturelle, à soutenir la création artistique, à favoriser la reconnaissance et à contribuer à la promotion des artistes émergents du Bas-Saint-Laurent. Ce prix est assorti d’une bourse de 3 500 $ offerte par les cégeps de La Pocatière, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup, ainsi que par La Fabrique culturelle de Télé-Québec. En plus de ce montant, Culture Bas-Saint-Laurent offre à l’artiste lauréat une œuvre d’un artiste ou d’un artisan de la région, ainsi qu’une adhésion gratuite à CBSL et un service de mentorat d’un an.