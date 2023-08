Un micro-festival gratuit au Musée du Bas-Saint-Laurent pour les Journées de la culture

Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population à son micro-festival Matière(s) à réflexion, les 29, 30 septembre et le 1er octobre.

Dans le cadre de l'exposition «Ces liens qui nous tissent», les commissaires Oriane A.-Van Coppenolle et Marie Pierre Daigle convient le public à un micro-festival de trois jours pendant lequel performances, conférences, tables-rondes et ateliers seront offerts gratuitement.

Ces journées de réflexion et de partage en art et métiers d’art autour d’enjeux ciblés, soit la technologie au service de la fabrication, ainsi que le médium textile comme porte-voix d’enjeux actuels, promettent d'être riches et inspirantes.

Cet événement unique permettra de créer des échanges entre la communauté artistique et les citoyennes et citoyens. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 29 septembre avec un cocktail d’ouverture à 17 h et une performance de doux soft club à 18 h 30. Pour connaître la programmation détaillée : mbsl.qc.ca