Un concert de musiques du monde au Kamouraska

Dans le cadre du Festival des Générations-Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, les ressources en immigration du Kamouraska s’allient aux organisateurs pour offrir un concert gratuit de musiques du monde le 11 août prochain à 18 h, à l’édifice municipal au 629 route 289.

Conscients que parmi les alexandrins se trouvent plusieurs personnes issues de l’immigration, les organisateurs du Festival ont approché la MRC de Kamouraska et Projektion 16-35 pour offrir une activité permettant à toute la population de découvrir quelques notes de la culture de celles et ceux qui sont arrivés il y a plusieurs années dans la municipalité.

Le concert gratuit du groupe Nath & the Gang mettra en vedette des musiciens provenant de plusieurs pays (Cameroun, Île Maurice, Guadeloupe, Guinée Conakry et Canada). Ils offriront une programmation d’une heure trente et partageront des musiques de leurs pays en plus de leur interprétation de succès d’ici.

«Depuis quelques années maintenant, on voit que les personnes issues de l’immigration sont de plus en plus prises en compte dans l’organisation d’événements, partout au Kamouraska. Ils ont une place pour partager des éléments de leur culture, et un public qui répond toujours présent», mentionne le préfet de la MRC, Sylvain Roy.

Soulignons que cet événement est possible notamment grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.