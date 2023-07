La foire Expozine Bas-Saint-Laurent est de retour

L’église de Saint-Simon-de-Rimouski recevra pour une deuxième année l’événement Expozine Bas-Saint-Laurent, qui met en valeur les arts imprimés artisanaux publiés en autoédition du 29 au 30 juillet entre 11 h et 17 h.

Après le succès de la première présentation en 2022 avec 17 exposants invités, l’organisateur et artiste visuel Sébastien Lépine (SLEP) a décidé de répéter l’expérience cette année. En 2023, plus d’une quarantaine d’artistes participeront à cette foire mettant en valeur la culture alternative.

«L’un des objectifs, c’est de faire vivre l’église de Saint-Simon-de-Rimouski et de faire entrer les gens pour qu’ils se réapproprient ce bâtiment. Je voulais aussi que l’événement participe à l’offre culturelle régionale», explique Sébastien Lépine.

Tout au long de cette fin de semaine artistique, les artistes offriront gratuitement des ateliers aux participants dans le cadre de la programmation d’Expozine Bas-Saint-Laurent. On retrouve parmi les sujets qui seront abordés : création de couvertures de livres et de marionnettes, reliure et antiécriture, les bases de la BD et une initiation au zine. Cette foire se veut un lieu de rencontres, de découvertes et d’échanges.

Les zines sont de petites publications autoproduites et faites à la main. Cette forme littéraire alternative est une manière de mettre en valeur les arts imprimés artisanaux. Ils peuvent prendre une pluralité de formes et comprendre des œuvres poétiques, illustrées et graphiques.

Pour ce deuxième événement Expozine Bas-Saint-Laurent, de nombreux partenariats ont été tissés avec le milieu, dont le Musée de Rimouski, où certaines œuvres disponibles et la Maison du notaire de Trois-Pistoles. Parmi les artistes locaux qui participeront à l’Expozine Bas-Saint-Laurent, on retrouve Quidame Vidvil, Bobby Valérie, Nico Nguyen, Tapir Crew et Alexandra Zawadzki-Turcotte.

Pour plus de détails concernant la programmation et l’événement, il est possible de consulter le groupe Facebook Expozine Bas-Saint-Laurent.