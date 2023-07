Mission accomplie pour le 4e Marathon de la création

Le comité organisateur du Marathon de la création est satisfait de la 4e édition de l’événement, qui s’est tenue à Trois-Pistoles du 6 au 8 juillet. Au total, 667 personnes ont participé aux trois jours du festival, qui offre une majorité d’activités gratuites au cœur de sa programmation.

Parmi les moments forts, mentionnons la présentation du spectacle CTRL:N d’Audrey Gaussiran, présenté en soirée d’ouverture le 6 juillet ainsi que Les Déambulatoires avec les prestations Miroir Boudoir de Tentacle Tribe et Dé-Reconstruire d’Elise Legrand, présentés le 7 juillet.

La journée du 8 juillet a débuté avec la classe d’éveil en eau froide offerte par l’artiste Stéphanie Beaudoin, suivie de la prestation de la compagnie Bouge de là, qui a offert trois représentations de son spectacle Kaléidoscope pour les tout-petits et leurs familles en avant-midi. Toujours le 8 juillet, le dévoilement des créations des cinq artistes en résidence de création en début de soirée a séduit le public, suivi du spectacle de clôture Derivas, de La Léa, qui a enflammé l’assistance avec un flamenco rythmé et coloré.

Des conférences et activités de médiation culturelle, la diffusion de courts-métrages en danse, la présentation de spectacles de danse variés pour tous les publics, la présence d’une fanfare ainsi que de l’initiation à la danse en ligne sont venues compléter la programmation de l’édition 2023 du Marathon de la création.

«C’est avec un sentiment de grande satisfaction que nous avons conclu cette 4e édition du Marathon de la création. Nous avons relevé le défi de proposer une programmation 100 % danse de grande qualité et variée, incluant une majorité d’activités gratuites pour le public. Chapeau à nos cinq artistes sélectionnées pour la résidence de création, qui ont réussi, accompagnées de Paul-André Fortier, à créer un numéro de danse en moins de 48 heures. C’est avec le sourire aux lèvres que le public a pu découvrir le résultat de cette résidence lors du Parcours du Marathon de la création», a commenté Soraïda Caron, organisatrice du Marathon de la création et directrice générale, artistique et chorégraphe de Mars elle danse. La prochaine édition aura lieu à Trois-Pistoles du 4 au 6 juillet 2024.

Organisé pour la toute première fois en 2018, le Marathon de la création est un événement grand public entièrement dédié à la danse contemporaine dans l’est du Québec.