Dévoilement de la programmation estivale de Rivière-du-Loup en spectacles

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles annonce les trois spectacles présentés dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la concession de la seigneurie de Rivière-du-Loup. Les spectacles seront présentés gratuitement, dans trois lieux extérieurs situés à Rivière-du-Loup.

Le premier évènement, la famille GoldenCrust débarque chez vous, aura lieu le samedi 29 juillet à 19 h et le dimanche 30 juillet à 15 h au Parc du Campus-de-la-Cité. Grace et Kevin, deux «snowbirds» aux talents inusités, invitent les spectateurs à se rassembler autour de leur magnifique véhicule motorisé pour un spectacle de cirque et de comédie.

Le spectacle Prélude #1-Le Cercle par Sylvain Émard Danse se déroulera le 11 aout à 18 h dans le stationnement de l’Église Saint-Patrice. Douze interprètes déferleront dans l’espace public pour créer un immense cercle autour duquel s’installeront les spectateurs. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles invite la population à un 5 à 7 festif dans le Parc Blais avant le spectacle. Un service de bar sera disponible sur place.

La dernière activité, L’orchestre d’hommes-orchestres, se tiendra le vendredi 25 août à 18 h au Parc de la Pointe. Reconnu pour ses propositions excentriques et réglées comme du papier à musique, L'orchestre d'hommes-orchestres récidive avec une nouvelle création pour camion à tout faire. Cette fois, quatre performeurs occupent le fameux Chevrolet 1963 et le transforment en «sound-system», en roulotte à patates et en cabaret musical.

Les citoyens sont invités à assister en famille gratuitement aux trois spectacles extérieurs et à visiter le site Internet de Rivière-du-Loup en spectacles pour tous les détails. Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur couverture.

Pour Rivière-du-Loup en spectacles, la culture est essentielle et forge l’âme même d’une communauté. Elle façonne les secteurs économique, social, artistique, personnel et historique. L’organisation est heureuse de promouvoir les arts vivants dans le cadre des festivités du 350e de la ville.

Rivière-du-Loup en spectacles tient à remercier le soutien de la Ville de Rivière-du-Loup, du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de Patrimoine Canada. Toute l’équipe souhaite un bon été aux Louperivois et espère les accueillir en grand nombre lors des trois spectacles.