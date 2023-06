Développement Saint-Godard lance la programmation de La Halte Lacustre du Grand Lac Squatec

Pour débuter la saison estivale, l’organisme Développement Saint-Godard présente la deuxième édition de son festival de théâtre de marionnettes et d’arts circassiens SOLSTICE. L'événement sera présenté du 16 au 18 juin. Animations, prestations, ateliers et spectacles seront au rendez-vous.

Plusieurs artistes invités animeront cette premiere fin de semaine estivale tels que Anne-Marionnette, qui fabrique des figurines à fils. L'artiste se spécialise dans la fabrication de marionnettes écologiques qu'elle crée avec des matériaux recyclés, ainsi que de la colle à base de farine et d'eau. Art et Merveille, soit Mireille Perrier, qui ne cesse d’émerveiller les tout-petits avec sa collection de marionnettes de différents types et ses ateliers de confection sera aussi présente. Nicolas Brassard, sculpteur, et sa marionnette Koppo seront aussi de la partie. Axelle Berthiaume, artiste multidisciplinaire sera aussi présente.

Pour la programmations complète des activités, il est possible de consulter la page Facebook Développement St-Godard.

FÊTE NATIONALE

Pour la Fête nationale, de 15 h à 17 h, les citoyens sont conviés à la fabrication de marionnettes avec Art et Merveille. Sont aussi au menu de la danse folklorique pour enfants de tous âges sur musicalité des artistes locaux, une fournée de pizzas et hotdog sur le grill. Le levée du drapeau et le discours patriotique aura ensuite lieu à 19 h. Suivront ensuite des chansons à répondre avec Catherine Lamarre. Dès 20 h, les participants pourront entrer dans la danse avec le spectacle de musique traditionnelle du groupe Cordaphone puis assister, à 22 h, au traditionnel feu de joie.

Le 24 juin, un repas communautaire se tiendra de 17 à 19 h. Il sera suivi à 20 h de la célébration de la Saint Jean-Baptiste sur grand écran. Tout pour la musique (TPLM) est une célébration de la Saint-Jean-Baptiste qui se déroule au sein de la francophonie canadienne. Diffusé par Unis TV, ce spectacle télévisé mettra en scène Pierre Guitard, 2 Frères, Guylaine Tanguay, Kelly Bado, Burnstick, Shawn Jobin, Étienne Fletcher, Alpha Yaya Dialo, Céleste Lévis, Mimi O’Bonsawin, Annette campagne, Salomé Leclerc et plus encore.