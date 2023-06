Une exposition de photographies sonores à Trois-Pistoles

Après une tournée de création les ayant menés à sillonner le Québec, les artistes Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David convient la population leur exposition de photographies sonores «Si aujourd’hui pour demain». Les photos, qui proposent un Québec sous un angle défférent, sont exposées à la bibliothèque Anne-Marie D’Amours, du 12 juin au 30 juillet.

Issus du milieu de la musique, Angèle et Philippe-Emmanuel roulent leur bosse depuis une vingtaine d’années en chanson, ayant toujours été en mouvement pour créer leurs opus. En raison de la pandémie, ils ont pris un pas de recul et ont élargi leurs horizons pour se questionner sur l’avenir, et parallèlement, se plonger dans une discipline marginale: la photo sonore.

De ces réflexions et explorations est né «Si aujourd’hui pour demain», un projet de photographies sonores portant sur 22 villes, chacune bénéficiant d’une création sur mesure avec un thème qui lui est propre. Les oeuvres ainsi créées sont réunies en une exposition hybride et immersive où le son exclusivement puisé à même le territoire visé complète l’image.

En tournée de Val-d’Or à Trois-Pistoles, en passant par Sherbrooke et Dolbeau-Mistassini, «Si aujourd’hui pour demain» a déjà permis à une foule de Québécois de vivre une évasion dans des contrées moins connues de la province. L’exposition a d’ailleurs traversé l’Atlantique l’automne dernier pour présenter ce portrait du Québec aux Annéciens en France, au festival Punchlines. Elle a aussi été lauréate récemment aux prix NUMIX, la plus haute distinction en créativité numérique au Québec, avec mention projet à impact social.

«Ce qui donne une valeur ajoutée à cette exposition, c’est que non seulement le visiteur peut-il “recevoir” le contenu des oeuvres, mais également, grâce à un simple appareil mobile et des écouteurs, contribuer à la conversation commune qu’elle propose afin d’enrichir la réflexion de ses idées les plus constructives!», a fait remarquer Angèle Courville. «Passer par l’art pour participer ensemble à l’amélioration du monde: vaste mais beau programme..», a renchéri Philippe-Emmanuel David.

Les deux artistes seront présents le dimanche le 2 juillet, de 10 h à 12 h pour rencontrer les citoyens intéressés par l’exposition.