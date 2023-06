Musique Fest : la fébrilité est à son comble

À quelques jours du Musique Fest de Rivière-du-Loup, l’organisation se dit fébrile de présenter son festival pour la toute première fois. Au terme de ce qu'il représente comme un marathon, le conseil d’administration est impatient de dévoiler le fruit de son travail alors que s'amorce la dernière ligne droite des préparatifs.

Le président du CA, Steeve Drapeau, ne cache pas son enthousiasme. Du même souffle, il souligne qu'il ressent tout aussi fort l'engouement des citoyens et des gens d'affaires pour l'évènement.

«On est très très très fébriles. On a travaillé fort. On y croit depuis le début», a lancé M. Drapeau. À la suite de plusieurs rencontres quotidiennes, l’organisation se réunira une dernière fois le 12 juin avant les trois jours de festivités où se relaieront sur scène Loud, Ludovick Bourgeois et Jonathan Roy, notamment.

La création d’un évènement d’envergure comme le Musique Fest représente beaucoup d’investissements, de temps et de défis. Pour réussir, l'organisateur mentionne qu’il faut trouver des gens prêts à se donner corps et âme et déterminés à s’investir pour monter un festival de zéro.

Chacun des membres du CA a investi de l’argent de sa poche afin de réserver les artistes invités. Prendre ce risque de plusieurs milliers de dollars «ça prend de l’audace», soutient le président. «On n’avait pas le choix de se mettre la tête sur le billot, d’y croire, de foncer et de regarder vers l’avant», soutient-il.

La première année est toujours plus difficile, raconte-t-il, puisque le festival n’a pas encore de notoriété ni aucun point de repère. Cependant, les organisateurs sont fiers de leur mouture 2023 et espèrent que les Louperivois se joindront à la fête les 15, 16 et 17 juin prochains.

UN SOUTIEN ESSENTIEL

Steeve Drapeau se réjouit puisque la communauté d’affaires de la région a tout de suite embarqué dans le projet de l’OBNL. «Sincèrement à Rivière-du-Loup, c’est ce qui fait la différence», confie le président. Sans le dynamisme et l’adhésion des entreprises, il croit que le CA n’aurait pas pu mettre la barre aussi haute cette année.

Même si le Musique Fest n’a pas encore eu lieu, l’organisateur sent que certains réitèreront leur aide dès 2024. Des partenaires ont d’ailleurs déjà signé une entente de plusieurs années avec l’OBNL.

«Ce qu’on veut c’est que Rivière-du-Loup ait un festival. On va y aller lentement, mais sûrement. Le Musique Fest, éventuellement, on veut qu’il s’améliore, se bonifie, le maintenir à un certain niveau, mais on va y aller par étapes», indique-t-il. Il ne cache pas que le lancement d’un évènement après pandémie est difficile, surtout avec la rareté de main-d’œuvre qui se fait sentir partout. Malgré tout, le CA a hâte de vivre les festivités avec tous les spectateurs à Rivière-du-Loup prochainement.

«Ce n’était pas normal que Rivière-du-Loup n’ait pas un festival d’envergure comme ça», estime Steeve Drapeau. L’important, pour lui, n’est pas de se comparer à d’autres comme le Festival d’été de Québec, mais de livrer un évènement de qualité qui, au fil des années, s’améliorera et deviendra, espère-t-il, un incontournable.

Le Musique Fest, dont le budget frôle les 400 000 $ pour l’année 2023, a presque atteint l’équilibre financier avant même la tenue de l’évènement. Le président du CA a d’ailleurs confirmé que le festival sera officiellement de retour en 2024 les 13, 14 et 15 juin : «On a déjà l’adhésion de plusieurs partenaires pour permettre que le festival puisse s’épanouir dans les prochaines années». Le CA a d’ailleurs déjà des noms d’artistes en tête pour la prochaine programmation.

L’organisation se trouve chanceuse d’avoir une communauté et des entreprises qui les soutiennent dans cette aventure. C’est pourquoi elle a décidé de redonner elle aussi. En janvier dernier, les membres du CA avaient partagé qu’à chaque vente de passeport de trois jours, 1 $ serait remis au Centre d’entraide L’Horizon et le Centre de prévention suicide du KRTB, en plus de la valeur totale des contenants consignés.

Pour ceux qui souhaiteraient se procurer un passeport remis immédiatement, un point de vente est situé au Centre commercial de Rivière-du-Loup au kiosque d’information. Sinon, il est possible de se procurer tous types de billets sur le site internet du Musique Fest. Déjà des milliers de festivaliers se joindront à la fête, et les ventes continuent à entrer selon M. Drapeau.