Concours Reine Elisabeth : Carole-Anne Roussel écartée du top 6

Lors de la finale du concours de chant international Reine Elisabeth qui se déroulait le 3 juin à Bruxelles en Belgique, la soprano originaire de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel, n’a pas réussi à se tailler une place dans le top 6. La chanteuse n’est cependant pas repartie bredouille, elle qui a mis la main sur une bourse de 4 000 euros.

La compétition a eu lieu du 21 mai au 3 juin. Carole-Anne Roussel a effectué une première épreuve le 22 mai, avant de se rendre en demi-finale trois jours plus tard, puis en finale le 3 juin.

À LIRE AUSSI: Carole-Anne Roussel atteint la finale du concours international Reine Elisabeth

Elle se trouvait à l’étape ultime aux côtés d’une autre québécoise d’Anna-Sophie Neher, qui a, elle aussi, été exclue du top 6. C’est le baryton de 22 ans de la Corée, Taehan Kim, qui a remporté les grands honneurs avec le prix de 25 000 euros. Il était suivi, en deuxième position de Jasmin White des États-Unis et de Julia Muzychenko-Greenhalgh d’Allemagne en troisième position. Floriane Hasler de France, Inho Jeong de Corée et Juliette Mey de France se sont respectivement classés en quatrième, cinquième et sixième position.

Rappelons que la chanteuse d’opéra de 28 ans a remporté le prix d’Europe en 2021 et figurait au palmarès des 30 musiciens de moins de 30 ans les plus en vue au Canada selon CBC Music en 2022.

Il est possible de revoir les prestations de Carole-Anne Roussel en cliquant sur ce lien : concoursreineelisabeth.be/fr/candidats/carole-anne-roussel/5229/.

Plus de détails à venir…