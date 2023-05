Maud Evelyne lance sa nouvelle chanson «Les merles»

Voir la galerie de photos

L’autrice-compositrice-interprète Evelyne Lavoie (Maud Evelyne) de Témiscouata-sur-le-Lac a lancé ce 20 avril un nouvel extrait musical intitulé «Les merles», qui fera partie de son premier album complet dont le lancement est prévu en septembre 2023.

«Cette chanson est basée sur un poème très court que j’ai écrit d’une seule traite. Après avoir écrit le texte, je me suis assise avec une guitare et la chanson est venue rapidement. Je l’ai réécrite en faisant des versions avec des musiques différentes», explique Evelyne Lavoie. La pièce «Les merles» aux influences indie pop des années 1960 permet à l’autrice-compositrice-interprète d’allier poésie et musique. Cette chanson est une métaphore du passage de l’ombre à la lumière, après avoir passé à travers des moments plus difficiles.

L’autrice-compositrice-interprète s’est donné le défi d’enregistrer elle-même cette chanson, après avoir suivi une formation en production musicale. «Les merles» a été composée entre l’appartement d’Evelyne Lavoie et le studio du producteur Steve Stout (Lifehouse, Ozwald) à Nashville.

«Il a ajouté des couleurs, des synthétiseurs, les basses et le rythme. C’est un travail collaboratif. Je suis vraiment contente du résultat. Il est parti de quelque chose de modeste et il l’a enveloppé en lui donnant une autre couleur. Ça donne un côté planant et pop plus léché à ma musique», ajoute l’autrice-compositrice-interprète. Evelyne Lavoie a remporté le Prix de poésie Radio-Canada en 2019.

Cette demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby en 2017 a lancé en octobre 2018 un premier micro album intitulé «Le parking aux oiseaux».