Démystifier le sitar et le tabla à l’École de musique Alain-Caron

Le samedi 6 mai à 13h, le Club des mélomanes de l’École de musique Alain-Caron (EMAC) tiendra son prochain atelier intitulé «Démystifier le sitar et le tabla». Ces deux instruments de musique comptent parmi les plus populaires et les plus envoûtants de la musique classique du nord de l’Inde.

Présentée conjointement par Christophe Cinq, multi-instrumentiste, et Dominic Gendreau-Duguay, le professeur de batterie et percussions de l’EMAC, cette conférence aura pour but de faire connaître les origines, les aspects techniques et stylistiques du sitar et du tabla. Le tout sera suivi d’une courte performance musicale afin de partager les résonances de ces deux instruments.

Cet atelier est présenté gratuitement à l’ensemble de la population. La conférence, qui se tiendra à l’École de musique Alain-Caron, sera aussi diffusée en direct puis en différé sur notre chaîne YouTube.

Christophe Cinq est un multi-instrumentiste (guitare, basse, violoncelle, sitar, chant choral) ayant été initié aux arts indiens à la Kalkeri Sangeet Vidyalaya, une petite école de musique du Kartanaka, en Inde. Il apprend le sitar avec son guru Dr. Aranya Kumar, selon la tradition classique hindoustanie issue du Maihar gharana. Il cherche depuis son retour à partager et faire vivre cette musique tout en cherchant à créer des ponts culturels et sociaux, et ce, en fusionnant plusieurs médias et modes d’expression.

Dominic Gendreau-Duguay est un percussionniste (batterie et tabla) qui a découvert le tabla grâce à son ancien mentor Gabriel Dionne lors de ses études au cégep de Rimouski. Depuis les cinq dernières années, il poursuit sa quête du savoir dans la tradition classique hindoustanie issue du Farrukhabad gharana avec son guru Dan Weiss. Il cherche à incorporer des concepts du tabla à la batterie d’un point de vue technique et spirituel.

Pour plus d’informations, il faut joindre Justine Pomerleau-Turcotte, conseillère pédagogique, au 418-862-9532, poste 200.