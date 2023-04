Derniers préparatifs avant le début du 23e Tremplin de Dégelis

Le Tremplin de Dégelis accueillera du 15 au 21 mai une trentaine d’artistes de la relève en humour et en chanson. En 2023, la programmation reprendra sa formule habituelle, avec quatre soirées de spectacles à Dégelis, des midis chantants et des 5 à 7 un peu partout sur le territoire du Témiscouata.

L’organisation a reçu cette année 121 inscriptions, un nombre semblable aux dernières éditions. Sur la trentaine de participants sélectionnés, une dizaine viennent de la région du Grand Montréal, cinq de Québec, cinq du Nouveau-Brunswick, trois des Cantons-de-l’Est, deux de la Montérégie, deux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Gaspésie, l’Outaouais et le Témiscouata comptent une représentante.

Dans la catégorie auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), le public pourra découvrir le talent de Maude Cyr-Deschênes de Témiscouata-sur-le-Lac et de Mahé Rabesa, qui a grandi à Rivière-du-Loup. L’identité de tous les finalistes est disponible sur le site Web du Tremplin de Dégelis.

D’après le président du conseil d’administration du Tremplin de Dégelis, Christian Ouellet, la catégorie auteur-compositeur-interprète a connu une forte augmentation de 25 % des inscriptions cette année. «Ça nous amène à réfléchir sur la répartition des candidats sélectionnés par rapport au nombre d’inscriptions. Surtout si nous voulons favoriser la création.» Il souligne que l’un des objectifs du Tremplin est de favoriser les valeurs familiales d’échange et d’entraide entre les participants. Cette année, le spectacle du souper-gala sera entièrement francophone, une première depuis le début du festival.

Le Tremplin de Dégelis 2023 sera animé par Jean-François Baril et l’artiste invité est Ludovick Bourgeois. Au cours de l’événement, plus de 100 heures de formation seront offertes aux participants.

Le directeur général de la MRC de Témiscouata, Denis Ouellet, a salué les organisateurs du Tremplin de Dégelis «dont la visibilité dépassera les frontières de la région» et sa tradition d’excellence.

ACTIVITÉS

Les midis chantants seront de retour à 11 h 30 dans plusieurs localités du Témiscouata. Le public pourra assister aux prestations de Jordane Labrie et Jérémie Carrier le 16 mai à la Chapelle du Pied-du-Lac de Rivière-Bleue et le 17 mai au BeauLieu culturel du Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. Le 19 mai, un autre midi chantant avec Marjolaine Morasse et Nicolas Ferron aura lieu à la bibliothèque municipale de Dégelis.

Des 5 à 7 sont aussi prévus le 17 mai à l’Hôtel 1212 de Dégelis (Marjolaine Morasse et Nicolas Ferron), le 18 mai à la Microbrasserie le Secret des Dieux de Pohénégamook et à l’Auberge de la gare de Témiscouata-sur-le-Lac (Jordane Labrie et Jérémie Carrier).

Après chaque demi-finale, un jam de fin de soirée est organisé à l’Hôtel 1212, animé par Mathieu Boucher. Le souper-gala bénéfice affiche déjà complet.

Les billets sont en vente au festivalletremplin.com. Les demi-finales auront lieu les 17 (chanson), 18 (chanson) et 19 mai (humour), tandis que la grande finale se tiendra le dimanche 21 mai. En nouveauté cette année, la période d’inscriptions pour la 24e présentation du Tremplin de Dégelis sera exceptionnellement ouverte du 15 au 21 mai.