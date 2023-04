Moi à l’œuvre IX: une exposition familiale au Centre d’art de Kamouraska

C’est avec la toute nouvelle exposition familiale Moi à l’œuvre IX que le Centre d’art de Kamouraska ouvre ses portes pour la saison 2023.

Présentée gratuitement par Hydro-Québec du 15 avril au 26 mai, cette exposition est conçue pour et en collaboration avec les enfants par trois artistes de la région : Caroline Bolieu, photographe (Dessine-moi la lumière), Josée Bourgoin, sculpteure et tourneuse sur bois (Je serai un oiseau), et Gabrielle Lorrain, céramiste (Ensemble, l’arbre à mains). Installations lumineuses, salle magique phosphorescente, forêt enchantée en céramique, mobiles volants et courts-métrages inédits constituent ce parcours artistique à découvrir en famille.

Tous sont conviés à cette exposition qui résulte d’une série d’ateliers de cocréation avec quelque 900 enfants des MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup ayant bénéficié du programme d’éducation artistique Moi à l’œuvre depuis l’automne dernier. En effet, après avoir accompagné les enfants dans des expérimentations artistiques diverses, les artistes ont à leur tour usé d’imagination pour concevoir une exposition interactive et immersive à partir des œuvres créées en atelier par les jeunes. Et tous les groupes inscrits au programme ont d’ailleurs été invités à découvrir cette exposition à laquelle ils ont participé.

Le Centre d’art convie également les familles et le grand public au lancement de l’exposition : cet événement gratuit (et costumé!) aura lieu le samedi 15 avril à 10 h avec bar à bonbons, jus d’honneur et autres petites douceurs en présence des artistes et de l’équipe de coordination.

LE PROGRAMME

Orchestré depuis 2013 par le Centre d’art de Kamouraska, le programme Moi à l’œuvre est une véritable expérience vivante et originale en création. Il prend la forme d’une série d’ateliers mobiles et artistiques présentés dans les écoles et centres de la petite enfance où chaque enfant découvre différentes disciplines artistiques et prend part au processus créatif. Plus tard au printemps, une exposition immersive en art actuel conçue pour les enfants utilise comme matières premières les manipulations créatives faites par l’ensemble des petits participants. Ultimement, Moi à l’œuvre est un vaste programme visant à offrir aux enfants de 2 à 7 ans des outils novateurs pour enrichir leur expérience vivante, interagir avec les autres et comprendre le monde qui les entoure grâce aux arts.