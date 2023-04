Un spectacle inspiré des Soirées canadiennes à L’Isle-Verte

Voir la galerie de photos

Plus de 130 élèves de la prématernelle à la 6e année de L’Isle-Verte et de Saint-Paul-de-la-Croix sont montés sur la scène érigée dans le gymnase de l’école Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte afin de faire revivre les soirées canadiennes. Ce spectacle a été présenté le 6 avril devant de nombreux parents et retraités de la région.

L’enseignante de musique Valérie Gagné a supervisé ce spectacle qui impliquait tous les élèves des deux écoles. Elle a eu l’idée d’organiser un spectacle sur la thématique des Soirées canadiennes lors du temps des Fêtes.

En classe, Valérie Gagné a présenté à ses élèves des extraits de la Soirée canadienne de 1978 qui avait eu lieu à L’Isle-Verte. De nombreux enfants ont reconnu des membres de leur famille et étaient intéressés à faire revivre de beaux moments à leurs grands-parents.

«Je veux qu’on favorise le sentiment d’appartenance à la communauté. C’est important pour moi qu’on le fasse sur place à L’Isle-Verte. Je sais que le son du gymnase n’est pas idéal et que ça demande beaucoup de travail parce qu’il faut installer des chaises et une scène. Au moins, on fait vivre le village et la place», explique l’enseignante de musique. Les enfants ont appris à jouer du violon, du ukulélé, de la flute et du xylophone.

Les membres du personnel des deux écoles s’étaient déguisés pour l’occasion, le directeur Étienne Michaud revêtant même le costume de mascotte qui avait été utilisé en 1978. Tout le décor avait été réalisé par les élèves eux-mêmes lors de leurs cours d’arts plastiques. L’accordéoniste Christian Laurence a accepté d’accompagner les jeunes musiciens et Yvan Lévesque s’occupait de la sonorisation.

Parmi les pièces musicales jouées, le public a pu entendre une reprise de la chanson «Oui, à L’Isle-Verte» composée en 1978 pour le 150e de la Municipalité, sur l’air de «Ah! Que l’hiver» de Gilles Vigneault. Il a aussi reconnu les airs des pièces traditionnelles «Partons la mer est belle», «La Bastringue» de La Bolduc et «À la claire fontaine», entre autres. Parmi les personnes présentes, quelques-unes avaient fait des prestations lors de la Soirée canadienne organisée à L’Isle-Verte il y a 45 ans.

Benoit Marmen de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées a remis un montant de 800 $ puisque cette activité a permis de faire sortir les personnes âgées de l’isolement à la suite de la pandémie.