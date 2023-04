Célébrer les vertus de la musique au sein de la communauté du Témiscouata

La population est invitée au tout premier «Musicothon» de l’École de musique du Témiscouata. L’activité aura lieu dans le mail des Galeries Témis le 16 avril dès 13 h et elle s’inscrit dans la programmation du 25e anniversaire de l’école. Ce sera une occasion de voir les professeurs et leurs élèves à l’œuvre tout en appréciant leur talent.

Dans le cadre des festivités, l’École de musique du Témiscouata veut continuer à valoriser les atouts de la musique auprès de sa communauté en proposant à la population une journée musicale offerte par les élèves et les enseignants de l’école.

À partir de 13 h, les élèves, les enseignants et quelques invités se succèderont pour offrir des numéros de chant, de piano, de guitare, de violon et quelques surprises afin de célébrer la musique ensemble.

«Le principal objectif de ce marathon de musique est de célébrer la culture musicale, mais aussi de récolter des dons pour notre fondation permettant ainsi à l’École de recevoir suffisamment de financements pour perdurer dans le temps», explique Annie Desrochers. Elle-même et le conseil d’administration veulent permettre à l'OBNL de contribuer à améliorer la culture musicale dans la région du Témiscouata, mais aussi de permettre aux résidents âgés de 0 à 99 ans de continuer à exercer une activité créative.

L’École de musique de Témiscouata est un organisme à but non lucratif qui a comme souhait, depuis sa création, de développer la culture musicale, artistique et créative dans chaque municipalité du Témiscouata.