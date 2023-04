Le programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup brille à New York

Une cinquantaine d’élèves du programme Arts-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont remporté deux prix «Superior » et trois prix d’excellence lors du Festivals of Music qui avait lieu à New York le 1er avril.

L’orchestre à cordes et l’orchestre symphonique formés d’élèves de 1ère et de 2e secondaire ont tous les deux remporté le prix «Superior» représentant des notes de plus de 90 %. Les autres ensembles, soit l’harmonie (secondaire 1 à 4), l’orchestre à cordes (secondaire 2 à 5) et l’orchestre symphonique (2 à 5) ont obtenu des prix d’excellence.

Lors de cette même fin de semaine, les jeunes du programme Arts-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont mis la main sur le prix Esprit de corps, remis à un seul ensemble pendant ce concours.

«C’est l’école qui se démarque par plusieurs caractéristiques, comme l’entraide, l’excellence du programme, l’encadrement offert par les adultes […] C’est signe que nos jeunes sont là pour les bonnes raisons et font les choses de la bonne manière. On offre un encadrement de qualité et on les dirige vers les bonnes valeurs», précise Christian Roussel. À la suite de leur performance, les élèves ont eu droit à une classe de maitre. Christian Roussel précise qu’ils ont montré leur réceptivité et leur désir de progresser.

Lors de ce voyage, les élèves du programme Arts-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont pu tisser des liens avec les jeunes du Stage band Élite de l’École secondaire de Dégelis, présents lors de la même compétition. «On partage plein d’objectifs et de valeurs. Nous voulons faire progresser la musique dans la région et faire vivre de belles expériences à nos jeunes», conclut Christian Roussel.

La préparation pour cette compétition à New York, aux Etats-Unis avait débuté avant les Fêtes. Le programme Arts-études permet aux élèves de commencer leur journée avec de la musique à tous les jours.