Les élèves d’Arts-Études sont prêts à briser le quatrième mur

Les élèves du programme Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup présenteront «Rock of Ages» au Centre culturel Berger les 26 et 27 avril prochains. Pour cette cinquième comédie musicale, la coordonnatrice des profils art dramatique, chant et danse, Julie Gamache souligne que les jeunes essaieront quelque chose de nouveau : ils briseront le quatrième mur.

Dès le début de la conférence de presse présentée à la salle Hélène-Dubé de l’école secondaire, Mme Gamache a été coupée par une élève, ou plutôt le personnage de Loonie, lors de son discours afin de présenter un extrait de la pièce aux personnes présentes. «Ce que Loonie a fait, c’est particulier dans cette comédie musicale là. De s’adresser directement aux gens, ça va se reproduire durant le spectacle à plusieurs reprises. Donc on brise le quatrième mur», explique l’enseignante en art dramatique.

Cette caractéristique, souligne-t-elle, permet de créer des représentations plus dynamiques qui plairont à coup sûr aux spectateurs. «Rock of Ages est une comédie musicale quand même comique», indique Mme Gamache. Plusieurs blagues parsèment la comédie, dont certaines ont notamment dû faire l’objet d’adaptation. L’enseignante explique que leur pièce est très différente de la version très croustillante de Joël Legendre qui a été présentée au Capitole de Québec tout au long de l’été 2022. Elle n’a rien à voir aussi avec le film de 2012 dans lequel joue Tom Cruise.

La comédie musicale «Rock of Ages» a pris naissance à Broadway en 2009. L’histoire se déroule dans un bar des États-Unis où se côtoieront plusieurs personnages colorés et sympathiques. Une histoire d’amour se déroulera aussi entre deux inconnus qui se rencontreront.

Après Mamma Mia! l’an dernier, Julie Gamache mentionne que les jeunes sont plongés dans un univers totalement différent. Les 150 élèves inscrits en Arts-Études auront le privilège de faire redécouvrir plus de douze chansons classiques rock des années 1980 aux spectateurs, qui, quant à elle, n’ont pas subi d’adaptation en français. Mme Gamache souhaitait, cette année, conserver les versions originales pour les spectateurs.

En passant par «Come on feel the noise» et «Don’t stop Believin’», les jeunes pourront donc dévoiler toute l’énergie qui les consume et les efforts mis ces derniers mois pour mener à terme ce projet. Pour Laury Kirouac, élève de cinquième secondaire, participer à la création de comédies musicales année après année lui a redonné l’envie de se rendre à l’école et lui donne de la motivation le matin.

Les adolescents du premier cycle fouleront les planches du Centre culturel le 26 avril et ceux du deuxième cycle le 27 avril. Les deux représentations sont prévues à 19 h 30. Pour les personnes intéressées à voir le spectacle «Rock of Ages», les billets sont en vente dès maintenant. Les gens qui souhaitent se procurer un billet peuvent le faire auprès d’élèves du programme ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected]