Le Festuaire de Cacouna revient en force

À la demande générale, le Festuaire de Cacouna, un festival estival multi-arts tenu en plein cœur du village côtier de Cacouna, revient en force pour une seconde présentation. L’évènement se tiendra le 15 juillet prochain.

«L’édition 2022 a connu un vif succès! L’évènement a suscité un intérêt immense auprès des gens d’ici autant qu’auprès des touristes québécois de passage. Quel bonheur!» a déclaré le chorégraphe Paul-André Fortier.

S’y donneront rendez-vous des artistes du Bas-du-Fleuve, du Québec et du Canada issus de plusieurs disciplines. La programmation sera dévoilée au début du mois de mai. «Mais on peut déjà donner quelques indices, a déclaré le cinéaste Hugo Latulippe. Il y aura de la musique de chambre dans notre église patrimoniale; de la danse contemporaine sur la place de l’église avec deux interprètes d’exception, l’une venant de Trois-Pistoles et l’autre de Toronto; un cabaret-performance avec l’une des autrices québécoises les plus en vue de sa génération et une comédienne aimée du grand public; une exposition d’art visuel colorée et inspirée du territoire bas-laurentien; et un spectacle de théâtre qui a fait sensation à Montréal cette année!»

«Entre autres, ce qui est génial avec le Festuaire, c’est que des artistes reconnus et locaux sont présents toute la journée pour partager un vrai moment avec les gens du village. C’est une vraie chance de pouvoir échanger sur leur pratique, leurs cheminements, leur vision!» a souligné l’artiste visuelle Stéphanie Robert.

Le Festuaire de Cacouna est animé par des gens d’ici: outre Paul-André Fortier, Hugo Latulippe et Stéphanie Robert, on compte la productrice de spectacles Sylvie Brillon et la mairesse du village Suzanne Rhéaume parmi les fondateurs de l’événement.

Le Festuaire de Cacouna est un événement gratuit pour le grand public. L’évènement est soutenu par la municipalité de Cacouna, Espace MUNI dans le cadre du programme Voisins Solidaires, via l’entente de développement culturel MRC de Rivière-du-Loup, conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.