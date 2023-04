La MRC de Témiscouata lance un appel de projets culturels

En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de Témiscouata procède au lancement d’un appel de projets. Cet appel répond à deux orientations du plan d’action régional en matière de développement culturel, visant, comme son nom l‘indique à faciliter l’accès à la culture.

Cet appel de projets s'adresse aux organismes culturels, communautaires ou autres partenaires souhaitant faciliter l'accès et la participation de la population à la vie culturelle témiscouataine. L’objectif est de favoriser l’accessibilité, la fréquentation des citoyens aux arts, à la culture et au patrimoine, et ce, quelles que soient leurs conditions sociales et économiques.

Comme l’indique Sébastien Ouellet, conseiller en développement rural et responsable des dossiers culturels à la MRC de Témiscouata : «Les projets admissibles à une aide financière doivent être en lien avec les objectifs de l’appel; se réaliser sur le territoire de la MRC de Témiscouata et correspondre à une activité ponctuelle ou non régulière du demandeur. Nous invitons donc les organismes à élaborer des projets originaux, accessibles et inclusifs».

La date limite pour déposer une demande de soutien financier est fixée au vendredi 5 mai à 16 h. Les documents sont disponibles sur le site : http://culturetemiscouata.ca/actualites- culturelles/appels-de-projets dans la section «actualités culturelles».

Pour plus d’informations ou pour déposer une demande, il faut communiquer avec Sébastien Ouellet à [email protected] ou par téléphone au 418 899-6725 poste 4437.