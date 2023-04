La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup présidente d’honneur de l’Encan du Musée du Bas-Saint-Laurent

Le 24e encan annuel du Musée du Bas-Saint-Laurent aura lieu le samedi 27 mai dès 16 h. Principale activité de financement du Musée, l’évènement est présidé cette année par la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup.

Pour la 24e présentation de l’encan, le Musée inaugure une nouvelle formule. Après trois années uniquement en ligne, l’encan se fera cette fois en formule hybride. Ainsi, à partir du 21 mai, le public pourra miser sur les lots en ligne. Puis, les enchères culmineront le samedi 27 mai, en simultané, en ligne et en personne au Musée, avec un encan à la criée animé par Jean D’Amour, commissaire-priseur.

Un cocktail dînatoire sera alors servi. Les billets seront en vente au Musée du Bas-Saint-Laurent et en ligne sur le site du Musée dès le début avril.

«Si la Jeune Chambre se veut une porte d’entrée incontournable du monde professionnel par ses activités innovantes et créatrices de liens riches, le Musée en est une autre pour le milieu culturel de Rivière-du-Loup. Le conseil d’administration de la JCRDL est donc honoré de présider l’édition 2023», explique Marie-Hélène Thériault, présidente de la JCRDL et coordonnatrice événement et restauration à l’Hôtel Levesque.

Encore une fois, l’encan présentera un corpus diversifié pour tous les goûts et toutes les bourses. Le catalogue 2023 comprend 55 œuvres, dont celles d’artistes de renom tels que Jean Paul Riopelle, Rita Letendre, Marc-Aurèle Suzor Côté, Armand Vaillancourt, John Hammond, Robert Roussil, Raymonde April, Serge Lemonde, Marie-Chloé Duval, René Derouin et Jean-Paul Jérôme.

L’exposition pré-encan sera accessible gratuitement dans la salle Premier Tech du Musée à partir du 11 mai. Le catalogue du 24e encan présentant les œuvres en vente cette année et les partenaires est disponible dès maintenant sur le site Web du Musée du Bas-Saint-Laurent.