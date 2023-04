Lancement d’une bibliothèque féministe au Centre-Femmes du Grand-Portage

Le Centre-Femmes du Grand-Portage organisait le 30 mars le Cabaret de lancement de sa nouvelle bibliothèque féministe à Rivière-du-Loup. Divers ouvrages abordant des thèmes variés comme l’intersectionnalité, la politique, les droits des femmes, les violences faites aux femmes et les relations toxiques sont accessibles lors des heures d’ouverture du Centre-Femmes.

«Les personnes pourront s’y retrouver facilement. Elles peuvent nous demander des conseils et des suggestions de livres […] Ce sont des documents qu’on a accumulés avec les années, ils reflètent l’histoire du Centre-Femmes et du féminisme, et d’autres livres plus récents que nous avons achetés», explique Marie-Soleil Joyal, intervenante au Centre-Femmes du Grand-Portage. L’objectif recherché par l’organisme était de créer un espace d’échange, de partage et de favoriser l’accès à de nouvelles connaissances.

Lors du Cabaret de lancement, les personnes participantes ont assisté à une performance du collectif d’artistes du Bas-Saint-Laurent les Sourcils-de-Vénus, formé de Laura Babin, Wina Forget, Myriam de Gaspé et Bobby Valérie. Un micro-ouvert était aussi organisé.

La bibliothèque féministe est réservée aux membres du Centre-Femmes, qui peuvent avoir accès gratuitement aux livres. Un catalogue en ligne détaillant la sélection est disponible en suivant ce lien : bibliothequefeministe.librarika.com/search/catalogs

Les heures d’ouverture du Centre-Femmes du Grand-Portage sont du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 9 h à 12h.