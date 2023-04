Conférence sur la prise du navire Capo Noil à l’île du Bic

Dans le cadre de ses conférences du vendredi, l'ADAUQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec, en particulier les personnes passionnées par le patrimoine militaire en région, à une conférence sur le thème «La prise du navire Capo Noli à l’île du Bic en juin 1940». Cette dernière sera donnée par Michel L. Saint-Pierre, peintre, dessinateur et professeur retraité en technologie de l’architecture, le vendredi 14 avril 2023 à 13 h 30 simultanément au campus de Rimouski de l’UQAR et sur Zoom.

Au moment même où l’Italie déclare la guerre au Canada, le 10 juin 1940, le cargo italien Capo Noli navigue sur le Saint-Laurent en aval de Québec. Les autorités italiennes donnent aussitôt au capitaine l’ordre de fuir vers la haute mer ou de se saborder. Pendant ce temps, le navire de guerre Bras d’Or, basé à Rimouski, reçoit la mission d’intercepter le cargo ennemi. Piégé, le capitaine du Capo Noli choisit d’échouer son bateau sur les hauts fonds de l’Île du Bic et de l’incendier.

Cette conférence raconte l’histoire du premier acte de guerre entre le Canada et l’Italie dont le dénouement se produit sous les yeux des villageois du Bic. Le conférencier présente le contexte historique et les protagonistes de cet événement ainsi qu’une de ses illustrations recréant la prise du Capo Noli.

Michel L. Saint-Pierre a exercé la profession d’architecte et a été professeur au cégep de Rimouski. Engagé depuis 40 ans dans le domaine de la protection du patrimoine, il a été membre fondateur et président de la Société Joseph-Gauvreau pour le patrimoine et de la Société rimouskoise du patrimoine. Peintre et dessinateur, il poursuit une démarche d’interprétation du patrimoine et de l’histoire pour créer des œuvres qui illustrent des personnages, des événements et des lieux de l’Est-du-Québec.

Pour participer à l’activité, il faut obligatoirement s’incrire. Pour se faire, il faut communiquer avec Martine Canuel au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected] ou encore consulter la page https://www.adauqar.ca/conferences/72-la-prise-du-navire-capo-noli-a-l-ile-du-bic-le-10-juin-1940-avec-michel-l-saint-pierre. Pour y assister, il faut absolument être membre de l’ADAUQAR.