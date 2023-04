Les derniers poèmes de Richard Levesque

Assis dans son bureau, entouré de plusieurs bibliothèques de livres, le Louperivois Richard Levesque dévoile son plus récent ouvrage : «Les derniers poèmes». Avec ce recueil, l’écrivain retourne à son tout premier amour, la poésie, pour une ultime balade. Ce bref retour aux sources lui permet de tourner la page sur un style d’écriture qui l’a longtemps suivi.

Accumulant des poèmes depuis l’an 2000, l’auteur de 78 ans souhaitait offrir ses derniers poèmes à ses lecteurs. Son dernier recueil remontait à la fin des années 1990. Dans «Les derniers poèmes», M. Levesque se promène dans le temps, joue avec les façons d’écrire des poèmes et alterne entre des sujets plus lourds et des histoires plus légères.

Cette publication finale de poèmes est une manière pour le Louperivois de boucler la boucle d’un grand amour. Même s’il croit que la poésie réapparaitra dans ses écrits ou se pointera sporadiquement, c’est la dernière fois qu’il recueille des poèmes ensemble en vue d’une parution.

Ce recueil, qui se veut testamentaire, fait preuve de désabusement, selon Richard Levesque. Dans un tout non organique, l’écrivain fait parfois allusion à la vie actuelle et à ses problèmes, puis au temps qui passe. Un mouvement s’inscrit tout au long du livre où le lecteur se déplacera du «Poète est venu» jusqu’au «Dernier poème» en passant par plusieurs siècles. «J’ai la prétention de croire qu’à peu près n’importe qui va trouver au moins quelque chose qu’il va aimer dans mon livre, mais ça ne veut pas dire qu’il va aimer toutes les pages», soulève l’auteur.

Il souligne que certains de ses poèmes sont faits pour danser et d’autres pour réfléchir. Contrairement à ses plus vieux écrits, l’auteur creuse davantage dans ses sentiments et dans ses façons de voir la vie. Maintenant, l’auteur migre vers d’autres horizons : «Il y a d’autres façons de s’exprimer, à un moment donné».

«Je me considère comme un écrivain avant tout. Un écrivain joue de plusieurs instruments. Alors peut-être que j’ai fini pour les poèmes comme tels, mais je continue avec d’autres formes d’écriture», assure Richard Levesque. L’auteur connu notamment pour «Le Reliquaire» et «Le vieux du Bas-du-Fleuve» pévoit paraitre deux autres livres au cours de l’année. Il a arrêté sa collaboration avec le journal Info Dimanche et sa participation à la P’tite gazette des Bâtisseurs pour se consacrer à ses projets littéraires. Après ces ouvrages, l’auteur a trois autres projets à réaliser, dont un d’almanach.

Le recueil «Les derniers poèmes» sera officiellement lancé le 4 avril à 13 h 30 au grand salon de la Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup. Toute la population louperivoise est invitée. Le livre a été tiré à 272 exemplaires et sera disponible à la Librairie J. A. Boucher et à la Librairie du Portage. Pour les intéressés, il est aussi possible de se procurer un livre en contactant Richard Levesque au [email protected] ou au 418 862-6311 poste 6610.