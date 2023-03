Le Marathon de la création lance un appel de projets

Le Marathon de la création, un festival grand public consacré à la danse contemporaine, lance un appel de projets qui lui permettra d’accueillir des artistes chorégraphes et interprètes pour une résidence de création. Cette dernière se tiendra les 7 et 8 juillet, pendant la quatrième édition de l’événement qui aura lieu à Trois-Pistoles.

La résidence de création permettra à cinq artistes de partout au Québec de participer à deux journées de création dans cinq lieux hors-normes inspirants de la ville de Trois-Pistoles. Le chorégraphe, Paul-André Fortier, agira comme mentor auprès des artistes sélectionnés afin de les accompagner dans leur processus de création. La sortie de résidence sera couronnée par la diffusion des œuvres créées par les artistes devant le public lors de la soirée de clôture de l’événement le 8 juillet.

«Offrir à cinq artistes de participer à une résidence de création en danse et diffuser leurs œuvres pendant l’événement est en parfait accord avec notre volonté de démocratiser la danse et d’offrir une vitrine à cette discipline artistique dans l’est du Québec», a indiqué Soraïda Caron, organisatrice du Marathon de la création et directrice de Mars elle danse

Les artistes qui souhaitent soumettre leur candidature ont jusqu’à mercredi 19 avril à 23 h 59 pour acheminer leur dossier. Tous les détails se trouvent sur le site Web de la compagnie Mars elle danse, organisatrice du Marathon de la création ainsi que de la résidence proposée aux artistes.