Le Prix à la relève artistique devient le Prix artiste - carrière émergente

Pour célébrer le 20e anniversaire du Prix à la relève artistique au Bas-Saint-Laurent, Culture Bas-Saint-Laurent annonce que celui-ci devient le Prix Artiste - Carrière émergente, un prix plus inclusif avec une bourse bonifiée.

Depuis sa création en 2003, ce prix est décerné annuellement à un ou une artiste du Bas-Saint-Laurent en début de carrière. Ce prix vise à maintenir la vitalité artistique et culturelle, à soutenir la création artistique, à favoriser la reconnaissance et à contribuer à la promotion des artistes de la région. Le choix des lauréats est déterminé par un jury de pairs.

Culture Bas-Saint-Laurent a modifié certains critères d’admission afin de permettre à plus d’artistes de soumettre leur candidature. À compter de cette année, les candidatures de collectif d’artistes sont aussi acceptées. Plutôt que de devoir résider au Bas-Saint-Laurent depuis au moins un an, les personnes soumettant leur candidature doivent avoir leur résidence principale au Bas-Saint-Laurent. Le maximum d’années de pratique professionnelle des artistes passe de 5 ans à 7 ans. Une même personne ne peut soumettre sa candidature à la fois au Prix du CALQ - Artiste de l’année et au Prix Artiste - Carrière émergente dans la même année. Une personne ayant déjà été lauréate du Prix du CALQ - Artiste de l’année ne peut pas déposer sa candidature au Prix Artiste - Carrière émergente.

UNE BOURSE BONIFIÉE

Cette année, La Fabrique culturelle de Télé-Québec annonce l’ajout d’un montant de 1 500 $ à la bourse remise à l’artiste récipiendaire. Ce montant s’ajoute aux 2 000 $ offerts par les Cégeps de La Pocatière, Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup. La Fabrique culturelle de Télé-Québec contribue au rayonnement des artistes par la production d’une capsule vidéo du lauréat ou de la lauréate. La personne gagnante recevra une bourse de 3 5 00 $. Culture Bas-Saint-Laurent offrira au récipiendaire une œuvre d’un artiste de la région, une adhésion d’un an gratuite à Culture Bas-Saint-Laurent ainsi que des services d’accompagnement personnalisés en développement de carrière. L’appel de candidatures pour le 20e anniversaire du Prix Artiste - Carrière émergente sera lancé le 29 mars prochain.