Un collectif d’artistes de Diversité KRTB expose au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le hall du Musée du Bas-Saint-Laurent accueillera l’exposition «Corps marginaux», créée par un collectif d’artistes de l’organisme Diversité KRTB, du 31 mars au 28 mai.

Présentée dans le hall du Musée, l'exposition cultive la beauté affranchie des normes en investissant l’espace muséal et en célébrant la palette infinie de l’intimité, des identités sexuelles et des genres.

L’exposition contribue «à la déconstruction de la pression sociale, commerciale et politique qui imposent des critères esthétiques biaisés et génériques». À travers divers médiums, les carcans sont éclatés pour présenter des corps bruts, libres, épanouis et fiers de porter les marques de leurs parcours de vie ou de leur transition de genre. Un hommage est rendu à la singularité des intimités. Le corps est revendiqué sous toutes ses formes, pilosités, cicatrices, traces de vieillissement et sensualités.

L’exposition «Corps marginaux» ouvre les valves de la fluidité humaine et de son intimité partagée. Les artistes consentent donc à livrer cette vulnérabilité au public.

Rappelons que Diversité KRTB a été fondé en 2019 afin de faire rayonner la diversité, de se respecter, s'aimer, se rencontrer et s'unir, peu importe son identité et son orientation sexuelle. L’organisme compte maintenant plus de 500 membres. Le vernissage a lieu le vendredi 31 mars en formule 5 à 7 en présence des artistes : Martin Archambault, mc berlinguette, L. M. Jetten, Marie-Claude Joannis, Jiwan Larouche, Jean-Daniel Lessard, F. Melançon, Charles Roquebrune Desmarteau.