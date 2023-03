Une exposition extérieure gratuite à Rivière-du-Loup

La série d’expositions Espace sensible de artch se termine à Rivière-du-Loup au parc du Campus-et-de-la-Cité, du 23 mars au 22 mai. L’exposition extérieure gratuite «Courant d’arrachement» rassemble les œuvres de cinq artistes qui explorent la relation au paysage à travers un regard introspectif et contemplatif, invitant le public à (re)visiter ces scènes de réalités suspendues, de souvenirs imaginés et reconstitués.



La commissaire de l'exposition, Mariane Stratis, artiste et commissaire de Rivière-du-Loup, a réuni le travail d’Alexandre Pépin, Bronson Smillie, Florencia Sosa Rey, Marion Paquette, Quang Hai Nguyen, artistes émergentes en arts visuels. C’est sous de magnifiques arches de couleur orange que prennent vie les œuvres des artistes.

Les intéressés sont invités au vernissage en formule 5 à 7 le 23 mars à 17 h.



Par sa définition, un courant d’arrachement est un flot de retour, un courant de déchirure, un fort courant qui entraîne en direction du large les eaux apportées par les grosses vagues qui se brisent sur les plages. Ce courant peut être accentué par une marée descendante. Partant de ce phénomène naturel, les œuvres de l’exposition «Courant d’arrachement» entrevoient le paysage et l’image comme point de retour ou de non-retour, un espace qui nous retient, qui se vit dans notre tête comme un souvenir à oublier ou à conserver. Ces œuvres sondent les lieux de l’imaginaire comme ancrage, un flot continu d’un retour à soi, un endroit qui nous habite, un flux incessant qui nous arrache pour y revenir doucement.



L’exposition s’inscrit dans le cadre de la tournée panquébécoise Espace sensible, et est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Cette série d’expositions extérieures organisées par artch - art contemporain émergent lance des conversations entre des créateurs de différentes villes ou régions et contribue à faire découvrir le talent remarquable d’artistes émergents d’ici, le tout, dans une optique de pérennisation de l’écosystème artistique québécois. C’est à Rivière-du-Loup qu’elle termine son périple d’une année.



«Espace sensible contribue à l’une des missions fondamentales de artch, soit de démocratiser et de rendre accessible l’art contemporain hors des institutions d’exposition, indique Sarah Kitzy Gineau-Delyon, directrice. C’est un espace intime, comme un refuge au cœur de la ville où l’on peut voir et ressentir de l’art émergent.»