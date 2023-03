Patrick Lavallée au coeur d’un long métrage présenté au FIFA

L’univers de l’artiste de L’Isle-Verte Patrick Lavallée se retrouve au centre d’un film intitulé «Le Gosseux des possibles». Le film fait partie de la sélection officielle des longs métrages au 41e Festival international du film sur l’art à Montréal.

«Ils ont une approche axée sur l’humain, sur ma philosophie de création et de vie, la raison pour laquelle je crée. C’est extrêmement touchant pour moi, je suis au naturel. Ils ont vraiment pris le bonhomme comme il est», plaisante Patrick Lavallée.

«Le Gosseux des possibles» est l’œuvre de Nicolas Léger et Jocelyn Langlois de Ciné-Scène. Ils ont aussi travaillé sur le documentaire «Je me soulève» de Hugo Latulippe, gagnant du prix du meilleur film canadien au 40e Festival international du film sur l’art en 2022.

«J’étais nerveux un peu, mais j’ai décidé de leur faire confiance. Il a fallu que je baisse ma garde. On prenait une bière ensemble avant les tournages pour apprendre à se connaître. Je suis resté ami avec les gars du documentaire. Ils sont venus une dizaine de fois tourner et on peut voir mon projet évoluer», ajoute Patrick Lavallée.

Il souligne que les cinéastes ont su capturer son langage franc et sa personnalité tout en le gardant dans son milieu naturel de «gosseux».

Le long métrage suit l’élaboration de son exposition destinée au parc Jeanne-Mance, près des Plaines d’Abraham à Québec. Ce projet a été confié à Patrick Lavallée par la Commission des Champs de bataille nationaux du gouvernement du Canada.

«La vie m’amène des choses inattendues doucement. Ça amène une tribune supplémentaire à ce volet de l’art, l’art populaire, qui est méconnu et tristement sous-estimé. N’importe qui peut faire de l’art populaire. Ça vient d’un élan identitaire, les gens créaient comme ils étaient, naïvement, en dépit du jugement des autres», explique l’artiste de L’Isle-Verte.

Ce long métrage permet à deux mondes de se rencontrer et à mettre en lumière l’art populaire. Sculpteur sans formation, Patrick Lavallée est un «gosseux» d’art populaire qui a trouvé sa couleur au fil des heures passées dans son atelier. Il donne une deuxième vie au bois et aux matériaux recyclés, comme la nouvelle vie qu’il s’est offerte en s’installant à L’Isle-Verte en 2016 en tant qu’artiste. Il crée des œuvres inspirées des contes et légendes du Québec et de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le long métrage «Le gosseux des possibles» sera présenté à Montréal au Centre canadien d’architecture le dimanche 19 mars et au Musée des beaux-arts du Québec le samedi 25 mars.

L’une des pièces de Patrick Lavallée, symbolisant une envolée d’oies, sera présentée au Musée de Charlevoix à La Malbaie dans le cadre de l’exposition «Riopelle et l'art populaire : objet trouvé, détourné, volé» en juin 2023. Cette exposition a été imaginée par la commissaire Yseult Riopelle, qui la dédie à son père, Jean Paul Riopelle.

Pour en savoir plus : lefifa.com/catalogue/le-gosseux-des-possibles