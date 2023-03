L’autrice Kim St-Pierre signe son premier roman policier

En pleine pandémie et durant son congé de maternité, la plus récente autrice des Éditions Goélette, Kim St-Pierre, a écrit son premier roman policier intitulé «Comme une ombre» Originaire de Saint-Pascal, Kim St-Pierre n’a pas hésité à situer son intrigue dans les rues de Montréal.

L’enquêtrice Léa Beaumont se frottera au profileur de renom Jules Trépanier, avec qui elle et son équipe doivent collaborer pour venir à bout de cette enquête complexe aux rebondissements multiples. Les corps de femmes innocentes, froidement violées et assassinées, s’accumulent et le temps presse pour découvrir les motifs du cruel meurtrier.

Kim St-Pierre dit avoir pris énormément de plaisir à nouer l’intrigue de son premier polar qu’elle qualifie d’intense. «Quand j'écris, j'essaie de faire ressortir ce qu'il y a de pire chez l'être humain, mais aussi ce qu'il y a de plus beau», explique-t-elle. «Voilà pourquoi dans ce roman, malgré certains passages plus durs, d'autres plus doux viennent doser le tout.»

Depuis octobre dernier, Kim St-Pierre planche sur son deuxième opus qui mettra de nouveau en scène l’enquêtrice Léa Beaumont. En plus d’agir comme administratrice du plus grand groupe de lecture de genre sur Facebook, Kim St-Pierre livre une chronique littéraire aux trois semaines sur les ondes de CHOX-FM 97.